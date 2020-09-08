Metrobüs çilesine arıza eklendi! Önlemler unutuldu kaos zirve yaptı

SEFER SAYILARI ARTTIRILMALI

Öte yandan Altunizade Metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.

Altunizade metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. Yolcular koronavirüs nedeniyle daha az yolcunun olduğu toplu ulaşım araçları talep ediyor. Metrobüs kullanan Fatih Keleş, "Hafta içi metro ve metrobüs kullanıyorum. Aşırı bir yoğunluk var. Ayakta yolcu kapasitesini yarısı kadar yolcu alınacak diye anonslar yapılıyor. Kapıdan taşana kadar yolcu alınıyor. Ayakta yolcu olması bence yanlış. Seferlerin arttırılması gerekiyor "diye konuştu.

Ahmet Uyanık isimli yolcu "Ayakta yolcu sayısı azdı. Kurallara uymamız gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşların tedbirlere uyması gerekli" dedi.