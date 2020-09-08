Muhammed bebeğe Türkiye şefkati

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'de yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadır kente sığınan, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla da Türkiye'ye getirilen Mosaytıf ailesi ve 14 aylık bebekleri Muhammed'le bir araya geldi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarette, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeğin sağlık durumuna ilişkin ailesinden, Türkiye'ye getiriliş sürecine ilişkin de AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan bilgi aldı. Ziyarette Emine Erdoğan'a torunu Sadık Eymen Albayrak da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine teşekkürlerini sunan Mosaytıf ailesi, Türk halkına da konukseverliği dolayısıyla şükranlarını dile getirdi. Suriye'de protez kol ve bacak sahibi olma imkanı bulunmayan minik Muhammed'in yürüyebilmesi için elinden geleni yapacak Türk doktorların ilk amacı, küçük bebeği ayağa kaldırmak olacak. Sonrasında ise yürümesi için çaba sarf edilecek. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin şunları kaydetti: "Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD iş birliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz." Bu arada, Muhammed bebeğin tedavi masraflarını hayırseverlerin üstlendiği belirtildi. ANKARA