Son dakika: Antalya’da 5 ayrı kaçakçılık operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlarda 4 IBS (yerüstü tankı), 3 bin 600 litre kaçak akaryakıt, kaçak akaryakıtı aktarmaya yarayan düzenek, 185 litre sahte alkol, bin adet sahte TAPDK ve yabancı menşei bandrol, 2 bin 88 adet sahte içki yapımında kullanılan malzeme (etiket, jelatin, kapişon, içki şişesi, kapak, aroma, alkolmetre, beher, huni), bin 334 adet gümrük kaçağı parfüm, 2 bin 232 adet gümrük kaçağı elektronik ürün (hoparlör, kulaklık, kamera, taşınabilir şarj aleti ve etiket ele geçirildi.Olaylarla ilgili yakalanan 8 şahıs hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.