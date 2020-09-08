SON DAKİKA HABERİ! 8 Eylül Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Eylül 2020 Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

İlk vakasının tespit edilmesinin ardından kısa süre içerisinde tüm dünyada etki gösteren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı basında son dakika haberleri duyurulmaya devam ediyor. Dünya üzerindeki diğer ülkelerle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisinde ilk vaka teşhisi yapılması sonrasında günümüze kadar geçen süre boyunca toplamda 6 bin 730 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzman ekibi tarafından üzerinde çalışılan araştırmaların sonucunda günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Fahretttin Koca tarafından sosyal medya platformu Twitter ve Bilim Kurulu Toplantısı yapılan günlerde televizyonlarda canlı yayın vasıtasıyla vaka ve günlük tablo olarak duyuruluyor. Bu bilgiler ışığında 8 Eylül 2020 Salı vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 8 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından 8 Eylül 2020 Salı Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosunu kendi Twitter hesabından halkımıza duyurması bekleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo son durum değerlendirmeleri ile 8 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ve günlük tablo paylaşımını yapmasıyla eş zamanlı şekilde burada bulabileceksiniz...
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.
Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.
Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.