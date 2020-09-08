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Son dakika haberi: 'teki kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci -Nizip kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazaya o sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonette karıştı.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 21:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Gaziantep'teki kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 N 2498 ile 34 BJS 643 plakalı iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.


İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.

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Son dakika haberi: Gaziantep'teki kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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