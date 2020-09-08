SON DAKİKA! Karadeniz’deki yaylacılara ‘evde erzak bırakmayın’ uyarısı

Operasyonlarda terörist grubun sözde Karadeniz sorumlusu ve yöneticilerinin de aralarında olduğu, 2'si 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'si gri kategoride olan teröristlerden olduğu belirlendi. Bölgede 30'a yakın sığınak, silah ve erzak deposu da bulunarak imha edildi.

KONTROLLER SIKLAŞTIRILDI

Yeni terörist grupların bölgeye sızabileceği ve yaklaşan bahar aylarıyla birlikte kış üstlenmesi yapabilecekleri değerlendirilerek Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında yeni operasyonlar başlatıldı, denetimler de sıklaştırıldı.