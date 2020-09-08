Son dakika: Türkiye ve İran'dan toplantı sonrası ortak bildiri

Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı:



BİLDİRİDE KOVID 19, TERÖRLE MÜCADELE, FİLİSTİN VURGUSU



Yaklaşık 2,5 saat süren zirvenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, Kovid 19 ile mücadelede daha yakın işbirliğinin önemi vurgulandı. Ekonomik işbirliğinin daha da ilerletilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması, Kovid 19'un yarattığı ekonomik sınamaların aşılması amacıyla 28. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın en kısa zamanda yapılmasına karar verildi. Bildiride, PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğine dikkat çekilerek, "Ortak sınırlarda bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşı mevcut işbirliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizme ve örgütlü suça karşı sonuç odaklı işbirliği amacıyla, ortak operasyonlar dahil, eşgüdüm içinde adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır" denildi. Bildiride, taraflar, İsrail-Filistin ihtilafının kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne sarsılmaz desteklerini vurgulayarak, üçüncü ülkelerin Filistin Davasını zayıflatma girişimlerine karşı Filistin'e desteklerini ifade etti.