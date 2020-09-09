ABD’nin kışkırtması bizi endişelendiriyor

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'le Lefkoşa'da görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Akdeniz'deki durum bizi endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından, diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye, arabuluculuğa hazırız. Söz konusu diyalog, pragmatik olmalı ve karşılıklı menfaatler ile çözüm arayışına dayanmalı. Adil ve uluslarara sı hukuka uygun bir çözüm bulunmalı" dedi. Doğu Akdeniz'deki gerilim karşısında takındığı tavır konusunda ABD'yi de eleştiren Lavrov "ABD'nin, tarafları birbirine karşı kıştırtması ve 'bizimle olmayan, karşı taraftadır' politikası, geri kalanları da bu yolu izlemek zorunda bırakması bizi endişelendiriyor" diye konuştu. Lavrov adanın iki tarafıyla Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini de söyledi.