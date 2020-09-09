Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Cumhuriyet Savcısına silahlı saldırı

SON DAKİKA! Cumhuriyet Savcısına silahlı saldırı

Tirebolu’da Yunus E. E. silahlı saldırıya uğradı. Savcıya saldıran kişinin mübaşir olduğu öğrenildi. Kolundan yralanan savcı hastanede tedavi altına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:01 Son Güncelleme: 9.9.2020 17:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Cumhuriyet Savcısına silahlı saldırı

Giresun Tirebolu adliyesinde bugün çok tatsız bir olay yaşandı. Adliyede görevli mübaşir Mustafa K. Cumhuriyet Savcısını silahla vurdu. Silahlı saldırıya uğrayan savcının isminin Yunus E.E. olduğu öğrenildi.

Olayıın ikilinin tartışması sonrası meydana geldiği öğrenilirken yaralanan savcının Giresun Üniversitesi Prof.Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi. Şüpheli Mustafa K. Gözaltına alınırken olay ile soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da gazeteci ve polislere korona virüs temaslı kişilerden bıçaklı saldırı

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Cumhuriyet Savcısına silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA