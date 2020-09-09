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Çavuşoğlu, Annadif'le görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler () ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 20:38 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali'de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü
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