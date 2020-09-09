Diyarbakır’da 5 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR Lice'de düzenlenen narkotik operasyonu ile bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilo esrar ile 14 milyon 169 bin kök kenevir elegeçirildiğini açıkladı. Bu arada PKK'nın kökünü kazımak için başlatılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Van'da da bin 40 personelin katılımıyla Yıldırım-10 Norduz operasyonu başladı. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. ANKARA