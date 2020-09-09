Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Enerjide tam bağımsızlık ateşinin yakıldığı Raman’dan Fatih’e selam

Enerjide tam bağımsızlık ateşinin yakıldığı Raman’dan Fatih’e selam

’nin enerjide bağımsızlık serüveni 1930’da başladı. 1933’de ’de açılan ilk sondaj kuyusunda bulunamadı. 13 yıl sonra 1946’da Raman’da açılan 8’inci kuyudan ‘kara altın’ petrol çıktı..

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
Enerjide tam bağımsızlık ateşinin yakıldığı Raman’dan Fatih’e selam
Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık serüveninin başladığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, bugün ayrı bir sevinç ve gurur var. Personel artık Karadeniz'de Fatih gemisinin doğalgaz keşfinin heyecanını taşıyarak daha büyük bir şevkle çalışıyor.

1930'DA BAŞLADI AMA..
Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, bölgesindeki petrol ve doğalgaz yataklarının keşfi için ilk olarak 1930'da Türk mühendis ve jeologların da yer aldığı bir grup teknisyen ile yurdun dört bir yanında jeolojik etütler yaptı. 1933'de ise "Petrol Arama ve İşletme İdaresi" kurularak ilk petrol sondaj kuyusu Mardin Midyat'a bağlı Baspirin'de açıldı ancak kuyuda herhangi bir emareye rastlanılmadı. 1935'te "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)" kuruldu. MTA, Batman'da 7 kuyu açsa da petrol keşfine ulaşamazken, mücadeleden vazgeçmeyerek açtığı Raman-8 kuyusunda büyük keşfi gerçekleştirdi.

Dönemin tüm imkansızlıklarına rağmen Dicle nehri üzerinden sallarla taşınan borular dağa çıkarılarak 11 şubat 1945'te sondaj yapıldı ve 17 aralık 1946'da 'kara altın' bin 364 metre derinlikte bulundu. 8 Mart 1948'de petrol üretimine başlanan Raman-8'de 72 yıldır kesintisiz petrol üretiliyor. Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır illerinin içerisinde bulunduğu geniş bir sahadan sorumlu olan TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, bu illerde bin 206 kuyuda günlük 35 bin varil petrol üretiyor. Yalnızca Raman sahasında 239 kuyu ile günlük net 7 bin varil üretim yapılıyor. Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2 bin personelin bulunduğu öğrenilirken, içlerinde ise hiç yabancı personel bulunmuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjide tam bağımsızlık ateşinin yakıldığı Raman’dan Fatih’e selam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA