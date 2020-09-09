Kapalı Maraş ne zaman açılacak? Kapalı Maraş nerede, hangi ülkede ve neden kapalı?

Kapalı Maraş, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Kıbrıs'ın en ünlü tatil bölgesiydi. Konumu, otelleri ve diğer birçok özelliği ile öne çıkan Kapalı Maraş, yapılan anlaşmaların ardından yerleşim ve iskâna kapatıldı. Türkiye'nin girişimleri ile yeniden açılması planlanan Kapalı Maraş hakkındaki bilgiler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın sivil yaşama açılması için yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor. Bu doğrultuda, 'Kapalı Maraş nerede, neden kapalı ve ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Kapalı Maraş hakkındaki bilgiler...
Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.
Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.
1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.
KAPALI MARAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI! GÖZLER 11 EKİM'DE...
Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılması için sivil ve askeri yetkililerle uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı.
KKTC Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş'a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor.
Bölgenin statüsünün 'sivil' olarak değiştirilmesinin ardından, 1974'ten önce Maraş'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak.
Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek.
Kıbrıs Rumları da TMK'ya başvurabilecek. KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan 'vakıf mülkleri' ile ilgili adımlar atacak.
Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binaların, sahipleri tarafından tamir edilmesi, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılması bekleniyor.
5 bin 500 mülkün yer aldığı Maraş'ta Rumların yanı sıra, İngiliz, İtalyan ve ABD'lilerin mülkü bulunuyor.
İç hukuk yollarının denenmesi için oluşturulan TMK'ye şimdiye dek 281 Rum başvurdu.
192'si malını isterken, 89'u para talebinde bulundu.