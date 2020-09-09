Macron yeni kirli ittifaklar peşinde

Libya'dan Irak'a ya da Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar sınırlarından kilometrelerce uzaklıktaki coğrafyalarda Türkiye karşıtlığı politikalara sarılan, darbeci Hafter'den bile medet uman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine rahat durmuyor. Daha önce Avrupa Birliği ya da NATO nezdindeki Türkiye karşıtı tüm girişimleri karşılıksız kalan Fransa bu kez Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini Güney Avrupa Birliği Forumu'nda ağırlıyarak Türkiye'yi konuşacak. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yarın Fransa'nın Korsika Adası'nda düzenlenecek foruma İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta'da katılacak. Fransa forumda Akdeniz'de yaşanan sorunları ele alacak ancak Macron'nun gizli ajandasında ise Türkiye'ye karşı kirli ittifak cephesini genişletme hedefi var. DIŞ HABERLER