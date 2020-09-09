Mehmetçiği tehdit ettikleri yerde öldürüldüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 Haziran'da Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda etkisiz hale getirilenlerden 2'si kadın 4 terörist ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. "Ferman Memyan" kod adlı terörist Semih Kaplan, 9 Temmuz'da bir havan topunun önünde yanındaki teröristlerle birlikte örgüt televizyonunun kameralarına, Türkiye ve operasyonu sürdüren Mehmetçiği tehdit ederek "Haftanin'e girmek öyle kolay olmayacak onlar için. Burası onların cehennemi olacak" dedi.Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen MİT Sinyal İstihbaratı Daire Başkanlığı Sinyal İzleme Kriptoloji, siber uydu ekipleri, teknik sinyal takibine başladı. Demecin örgüt televizyonuna Haftanin bölgesinde verildiğini tespit eden ekipler, Semih Kaplan ve yanındakilerin yerlerini de belirledi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssündeki Atmaca filosundan havalanan F-16, saat 21.34'te teröristlerin bulunduğu noktayı akıllı mühimmatla ve tam isabetle vurdu. Nokta operasyonda "Ferman Memyan" kod adlı Semih Kaplan, "Warşin Avaşin" kod adlı Gülşen Yolur, "Mazlum Cudi" kod adlı Milad Kobadi ile "Sorxwin Amed" kod adlı Culyana Xelo adlı teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerin vurulduğu mühimmatın üzerine ise "Mehmetçik yarına bırakır ama yanınıza bırakmaz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazıyordu.