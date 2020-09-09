Son dakika: Bir aile daha evladına kavuştu! Annelerin HDP önündeki direnişi sürüyor...

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 373. gününe girdi.

Dağa 4 yıl önce 16 yaşında kaçırılan oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, eylemlerine kararlı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Evladı için bir ömür bile eylemi sürdürebileceğini anlatan Demir, "Çocuğumuzu almadan gitmiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuğumuzu çaldı, götürdü. Oğlum yetimdi. Ne istediler çocuğumdan? Oğlum Aziz, beni duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.

Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden Abdullah Demir de çocuklarına kavuşacaklarına inançlarının tam olduğunu belirterek, "Bir yıl geçti. Kış, yaz, hastalık, bayram demeden burada oturduk. Anneler burada eylemde, babalar da evde çocuklarına yemek yapıyor. Bunlarda vicdan olsa bunu yapabilirler mi?" dedi.

SOYLU DÜN DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek" ifadelerini kullanmıştı.