Son dakika: Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldı

Haliç Üniversitesi, Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında, 'İmam Hatip Liseleri' ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. YÖK Başkanı Saraç'ın ilgili üniversitenin mütevelli heyeti başkanı ve rektörü ile dün yaptığı görüşmeler neticesinde Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler hakkında üniversitenin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Erol Mütercimler katıldığı bir TV programında İmam Hatipliler hakkında yakışıksız ifadeler kullanmış ve tepki çekmişti.

Erol Mütercimler'den tepki çeken ifadeler: "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" | Video

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