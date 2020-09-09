Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 9 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

9 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.

Test sayısı: 111.193

Vaka sayısı: 1673

Vefat sayısı: 55

İyileşen hasta sayısı: 943

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı:



Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.

Test sayısı: 110.565

Vaka sayısı: 1761

Vefat sayısı: 52

İyileşen hasta sayısı: 1093