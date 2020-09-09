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: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

haberi: Pençe Kaplan Harekatı'nda terör örgütü 'ya ağır darbeler vuruldu. Operasyonda şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi. Terörün inlerine girilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 terörist ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Terör örgütünün televizyonuna çıkarak Mehmetçik'i tehdit eden Milad Kobadi isimli terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine harekete geçildi, bölge istihbarat tarafından belirlendi. İHA'lar teröristleri teknik takibe aldı. F-16'lar ise nokta atışla teröristleri öldürdü. Akıllı mühimmatın üstünde ise dikkat çeken bir not vardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 13:13 Son Güncelleme: 9.9.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

haberi: Mehmetçik, terör örgütü 'ya 'Pençe'yi vurdu. Pençe Kaplan Harekatı'nda, terör örgütünün inlerine girildi., 320 terörist öldürüldü. Operasyon kararlılıkla sürerken, Milad Kobadi, Gülşen Yolur, Semih Kaplan ve Culyana Xelo isimli teröristlerin öldürüldüğü operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

HER ŞEY MEHMETÇİK'İ TEHDİT EDEN O GÖRÜNTÜLER İLE BAŞLADI

Terör örgütü 'nın sözde yayın organında açıklamalarda bulunan Milad Kobadi isimli terörist küstah açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'i tehdit eden terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." dedi. O görüntüler teröristler için sonun başlangıcı oldu.

Mehmetçiği tehdit ettiler, öldürüldüler! Bombaya "Mehmetçik yarına bırakır ama yanınıza bırakmaz" yazıldı | Video

Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

İSTİHBARAT HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütü 'nın sözde yayın organındaki video istihbarat tarafından detaylı incelemeye alındı. Bölge uzun incelemeler sonrası tespit edildi. İHA'lar bölgedeki teröristleri teknik takibe aldı. Bir saniye bile gözden kaçırılmayan teröristler için harekete geçildi

Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

F-16'LAR HAVALANDI

F-16'lar İHA'lar ile saptanan koordinatlara hareket etti. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16'lar, Haftanin'i cehenneme çevirdi. Akıllı mühimmat ile 4 terörist havaya uçuruldu.

Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

BOMBANIN ÜSTÜNDEKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ: MEHMETÇİK YARINA BIRAKIR, YANINIZA BIRAKMAZ"

F-16'ların teröristleri etkisiz hale getirdiği mühimmatın üzerindeki not da dikkat çekti. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gözler önüne seren Mehmetçik, bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" yazdı.

Terör örgütü 'ya karşı operasyonlar Irak'ın kuzeyinde, yurt içinde ve Suriye'de kararlılıkla sürdürülüyor.

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Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...
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