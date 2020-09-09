Son dakika: 'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte küstah tehdidin sonu...

HER ŞEY MEHMETÇİK'İ TEHDİT EDEN O GÖRÜNTÜLER İLE BAŞLADI

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organında açıklamalarda bulunan Milad Kobadi isimli terörist küstah açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'i tehdit eden terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." dedi. O görüntüler teröristler için sonun başlangıcı oldu.

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