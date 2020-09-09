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Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

Son dakika! Kapalı için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

Son dakika gelen habere göre ’ta 1974’ten beri kapalı olan ’ın sivil yaşama açılması için yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor. İşte son dakika gelen haberin detayları...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılması için sivil ve askeri yetkililerle uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

KKTC Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 'a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

Bölgenin statüsünün 'sivil' olarak değiştirilmesinin ardından, 1974'ten önce 'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

Rumları da TMK'ya başvurabilecek. KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan 'vakıf mülkleri' ile ilgili adımlar atacak.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binaların, sahipleri tarafından tamir edilmesi, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılması bekleniyor.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

5 bin 500 mülkün yer aldığı 'ta Rumların yanı sıra, İngiliz, İtalyan ve ABD'lilerin mülkü bulunuyor.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

İç hukuk yollarının denenmesi için oluşturulan TMK'ye şimdiye dek 281 Rum başvurdu.

Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...

192'si malını isterken, 89'u para talebinde bulundu. (Milliyet)

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Son dakika! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı! Gözler 11 Ekim'de...
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