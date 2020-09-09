SON DAKİKA! Kovid-19 aşısında istenmeyen gelişme: Oxford aşı çalışması durduruldu

ÇALIŞMALAR NASIL DEVAM EDECEK?

Özellikle aşı çalışmalarında katılımcı sayısı yüksek olduğu için görülebilecek sorunlar; örneğin aşı olan kişinin kanser tanısı alması aşı uygulandıktan sonra olduğu için aşı ile ilgisi olmasa dahi araştırılarak netleştirilir ve çalışma öyle devam eder" dedi.