SON DAKİKA! Kovid-19 aşısında istenmeyen gelişme: Oxford aşı çalışması durduruldu

Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin beklenmeyen bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. Nedeni ise istenmeyen yan etkiler...
Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter'daki hesabından İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan 'AZD1222' adlı aşıya ilişkin açıklama yaptı.
İSTENMEYEN ETKİNİN CİDDİYETİ ARAŞTIRILIYOR
Prof. Dr. Kara, "Klinik çalışma döneminde olan 'AZDI1222' aşı çalışması görülen istenmeyen etki nedeni ile şimdilik durduruldu.
Tüm veriler incelendikten sonra istenmeyen etkinin ciddiyeti ve aşı ile mi ilişkili olduğu değerlendirilerek devam kararı verilecek.
ÇALIŞMALAR NASIL DEVAM EDECEK?
Özellikle aşı çalışmalarında katılımcı sayısı yüksek olduğu için görülebilecek sorunlar; örneğin aşı olan kişinin kanser tanısı alması aşı uygulandıktan sonra olduğu için aşı ile ilgisi olmasa dahi araştırılarak netleştirilir ve çalışma öyle devam eder" dedi.