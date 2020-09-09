Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

İdlib'den bugün kara haber geldi. Türk ordusunun önemli komutanlarından Tuğgeneral Sezgin Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonrası şehit oldu. Birliğinin başında rahatsızlanan general için tüm müdahaleler yapıldı ancak kalbi yeniden çalıştırılamadı. Erdoğan'ı yakından tanıyan isimlerden Abdullah Ağar A Haber'de kahraman generali anlattı. Ağar, şehit generalin rahatsızlığını bile bile görevinin başına gittiğini söyledi.
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı silah arkadaşı Abdullah Ağar canlı yayında anlattı | Video
"DOKTORLAR GİTME TAVSİYESİNDE BULUNDU"
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın rahatsızlığını bilerek birliğine gittiğini ifade eden Ağar, "2 ay önce gelmişti. Doktorlar gitmemesi tavsiyesinde bulundu. Ama o birliğinin başına gitti. Son derece kahraman, gözü kara bir o kadar da mütevazı, alçak gönüllü, gönülden, kalender bir insandı." dedi.
"TÜRK HALKININ ONURUNU KURTARDI"
İdlib'de şubat ayında yaşanan topçu düellosunu anımsatan Ağar, "İdlib'de Şubat ayında yaşanan son derece zorlu günlerde, İbbin'deki o korkunç topçu düellosunu yöneten komutandı. Son derece mahir şekilde o topların kullanılmasını sağladı ve milletimizin onurunu kurtardı. Bunlar çok konuşulmadı, çok konuşulmaz da zaten. Ancak şehit olduklarında konuşulur bu konular." şeklinde konuştu.
"DÜN GECE RAHATSIZLANDI, AMBULANSTA RUHUNU TESLİM ETTİ"
Abdullah Ağar, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehadete yürüdüğü anlara ilişkin edindiği bilgileri de aktardı. Ağar, " Dün gece rahatsızlandı. Anlatılan o ki, rahatsızlanıyor. Komuta kademesine haber veriliyor. Ambulansta Türkiye'ye gelirken ruhunu teslim ediyor." dedi.
"KOMANDOLARIN KARAKTERİDİR, İLLA GİDECEK..."
Sözlerini toparlamakta güçlük çeken Ağar, rahatsızlığını bile bile birliğinin başına gidişine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:
O komando komutanların karakteridir aslında. İlla gidecek, gözü arkada kalır yoksa. Gider yani. Birliği orada ölümle karşı karşıyayken rahat edemez. Gitti yani gitti işte...