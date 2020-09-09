Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

"TÜRK HALKININ ONURUNU KURTARDI"

İdlib'de şubat ayında yaşanan topçu düellosunu anımsatan Ağar, "İdlib'de Şubat ayında yaşanan son derece zorlu günlerde, İbbin'deki o korkunç topçu düellosunu yöneten komutandı. Son derece mahir şekilde o topların kullanılmasını sağladı ve milletimizin onurunu kurtardı. Bunlar çok konuşulmadı, çok konuşulmaz da zaten. Ancak şehit olduklarında konuşulur bu konular." şeklinde konuştu.