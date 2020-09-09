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Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

Son dakika haberi: 'nin bölgesinde görevde bulunan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası şehadete yürüdü. Şehit generali yakından tanıyan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Terör ve Güvenlik Uzmanı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Ağar, şehit komutan Erdoğan'ı anlattı, "2 ay önce gelmişti. Doktorlar gitmemesi tavsiyesinde bulundu. Ama o birliğinin başına gitti. Son derece kahraman, gözü kara bir o kadar da mütevazı, alçak gönüllü, gönülden, kalender bir insandı." dedi. Ağar, şubat ayında İdlib'in İbbin kırsalında yaşanan topçu çatışmasını hatırlattı, "İdlib'de şubat ayında yaşanan son derece zorlu günlerde, o korkunç topçu düellosunu yöneten komutandı. Son derece mahir şekilde o topların kullanılmasını sağladı ve milletimizin onurunu kurtardı." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:30 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:37 ABONE OL
Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

'den bugün kara haber geldi. Türk ordusunun önemli komutanlarından Tuğgeneral Sezgin Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonrası şehit oldu. Birliğinin başında rahatsızlanan general için tüm müdahaleler yapıldı ancak kalbi yeniden çalıştırılamadı. Erdoğan'ı yakından tanıyan isimlerden A Haber'de kahraman generali anlattı. Ağar, şehit generalin rahatsızlığını bile bile görevinin başına gittiğini söyledi.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı silah arkadaşı Abdullah Ağar canlı yayında anlattı | Video

Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

"DOKTORLAR GİTME TAVSİYESİNDE BULUNDU"

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın rahatsızlığını bilerek birliğine gittiğini ifade eden Ağar, "2 ay önce gelmişti. Doktorlar gitmemesi tavsiyesinde bulundu. Ama o birliğinin başına gitti. Son derece kahraman, gözü kara bir o kadar da mütevazı, alçak gönüllü, gönülden, kalender bir insandı." dedi.

Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

"TÜRK HALKININ ONURUNU KURTARDI"

'de şubat ayında yaşanan topçu düellosunu anımsatan Ağar, "İdlib'de Şubat ayında yaşanan son derece zorlu günlerde, İbbin'deki o korkunç topçu düellosunu yöneten komutandı. Son derece mahir şekilde o topların kullanılmasını sağladı ve milletimizin onurunu kurtardı. Bunlar çok konuşulmadı, çok konuşulmaz da zaten. Ancak şehit olduklarında konuşulur bu konular." şeklinde konuştu.

Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

"DÜN GECE RAHATSIZLANDI, AMBULANSTA RUHUNU TESLİM ETTİ"

, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehadete yürüdüğü anlara ilişkin edindiği bilgileri de aktardı. Ağar, " Dün gece rahatsızlandı. Anlatılan o ki, rahatsızlanıyor. Komuta kademesine haber veriliyor. Ambulansta Türkiye'ye gelirken ruhunu teslim ediyor." dedi.

Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...

"KOMANDOLARIN KARAKTERİDİR, İLLA GİDECEK..."

Sözlerini toparlamakta güçlük çeken Ağar, rahatsızlığını bile bile birliğinin başına gidişine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:

O komando komutanların karakteridir aslında. İlla gidecek, gözü arkada kalır yoksa. Gider yani. Birliği orada ölümle karşı karşıyayken rahat edemez. Gitti yani gitti işte...

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Son dakika: Şehit general Sezgin Erdoğan'ın duygulandıran hikayesi! Ağar anlattı: Rahatsızlığını bile bile gitti...
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