Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Kırmızı ve Gri kategorideki teröristler öldürüldü...

Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha vuruldu. Kırmızı kategoride aranan, TKP/ML TİKKO'nun sözde siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem Tunceli'de yapılan operasyonda öldürüldü.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kırmızı ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi | Video

Ayrıca Gri listede aranan Roza kod Fadime Çakıl da aynı operasyonda etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeleri duyurdu.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Tunceli'deki operasyona ilişkin bir açıklama yayınladı. Soylu, ayrıca Hakkari kırsalında 3 teröristin de öldürüldüğünü duyurdu.

Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yıldırım 4️ Munzur- Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de;

Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem;

Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3️ terörist ölü ele geçirildi.

Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz.