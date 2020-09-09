Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da yeni koronavirüs kararları

İSTANBUL'DA YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI

Genelgenin ardından gözler il/ilçe hıfzıssıhha kurullarına çevrilirken, İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.

Yeni koronavirüs tedbir kararlarını İstanbul Valiliği duyurdu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar şöyle:

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.



Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecek.

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak



