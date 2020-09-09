Temiz Hava Günü ilk kez kutlandı

BİRLEŞMİŞ Milletler'in "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü" ilan ettiği 7 Eylül, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de ilk defa Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 81 ilden en üst düzeyde temsiliyetle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen Temiz Hava Özel Oturumu'na konuşan TC Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, koronavirüs salgınının tüm dünyada temiz havanın önemini ortaya çıkardığını belirterek, toplumsal farkındalık açısından Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararın sevindirici olduğunu söyledi.