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'deki tekne turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler

Türkiye'nin farklı noktalarından yetkililerin ısrarlı uyarılarına rağmen istenmeyen görüntüler gelmeye devam ediyor. 'in Silifke ilçesinde düzenlenen tekne turlarında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı, maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 16:02 Son Güncelleme: 9.9.2020 16:11 ABONE OL
Mersin'deki tekne turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde tekne sahipleri, düzenledikleri yat turlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Ancak görüntülerde, bazı katılımcıların koronavirüs önlemlerine uymadığı, bazılarının karşılıklı oynadığı, bazılarının ise halay çektiği görüldü. Maske de takmayan tatilcilerin kalabalık ortamda köpük banyosu yapması dikkat çekti. Görüntüler, izleyenlerin tepkisini çekti.

Görüntüleri izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanlara niye Covid-19 bulaşıyor diye sormayalım örneği bu, vay halimize" şeklinde yorum yaptı. Bir kullanıcı ise, "Korona bitmiş tekneye gelmiyormuş" yorumuyla tepkisini esprili bir dille ortaya koydu.

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Mersin'deki tekne turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler
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