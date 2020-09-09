‘Yıldırım-10 Nordoz’ operasyonu başladı

TERÖR örgütü PKK'nın kökünü kazımak için başlatılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Yıldırım operasyonlarını 10'u da Van'da başladı. Yıldırım-10 Nordoz adı verilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev yapıyor. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB)yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. ANKARA