Yunanistan kendine güveniyorsa masaya oturur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean- Claude Gakosso'yla görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu:Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm tatbikatları NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor.Yunanistan son zamanlarda uzlaşma yönündeki insiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi. Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklıysa herkese anlatsın. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Biz kendimize güvendiğimiz için masada varız diyoruz.Artık Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de Yunanistan'dan çok sıkıldı çünkü tüm ilişkileri rehin alıyor. Yani psikolojik üstünlüğü de kaybettiler.Yunanistan'ın 10 km'lik bir adacığa 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı talebinde bulunuyor. Bu uluslararası hukuka aykırı. Başka hangi ülke bu kadar arsızca bir talepte bulunabiliyor. Dünyada böyle bir örnek yok.