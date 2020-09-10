AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

AA Genel Müdürlüğü binası önüne dün akşam saatlerinde elinde baltayla gelerek AA'ya yönelik tehditlerde bulunan ve binaya girmeye çalışan Emre Öz (35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Öz hakkındaki çalışmada yeni bir aşamaya geçildi. İşte çarpıcı detaylar;
AKLİ DENGESİ YERİNDE Mİ?
Saldırı sırasında ve sonrasındaki tavırları ve davranışları ile yetkililerin dikkatini çeken şahısla ilgili farklı bir yol izlenmesine karar verildi. Şahsın hastaneye akli dengesinin yerine olup olmadığına ilişkin tespit için gönderilmesi gündeme geldi. Ardından sevk işlemleri başlatıldı.
SALDIRGAN TAVIRLARI DEVAM ETTİ
Saldırgan tavırlarını adliyede de sürdüren şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastaneye götürülen Emre Öz hakkında, savcılığın hastaneden gelecek rapora göre işlem yürüteceği öğrenildi.
GÜVENLİK ETKİSİZ HALE GETİRDİ, POLİS GÖZALTINA ALDI
AA Genel Müdürlüğü önüne dün akşam saatlerinde elinde baltayla gelen Emre Öz, ajansa yönelik tehditlerde bulunmuş, Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.