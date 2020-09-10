AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

AKLİ DENGESİ YERİNDE Mİ?

Saldırı sırasında ve sonrasındaki tavırları ve davranışları ile yetkililerin dikkatini çeken şahısla ilgili farklı bir yol izlenmesine karar verildi. Şahsın hastaneye akli dengesinin yerine olup olmadığına ilişkin tespit için gönderilmesi gündeme geldi. Ardından sevk işlemleri başlatıldı.