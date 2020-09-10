CHP ve Cumhuriyet gündeme getirmişti! Yalanları ellerinde patladı

CHP'li vekiller ve Cumhuriyet Gazetesi, 92 yaşındaki Hasan Basri Aydın'ın bugün, Malatya'dan geldiği İstanbul'da eski bakanlar Cemil Çiçek ve Şevket Kazan'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla tutuklandığını iddia ettiler. Sanki yeni bir hakaret ve tutuklama varmış gibi hava oluşturmaya çalıştılar.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

Özel, "Gerekçe: Eski Bakanlar Cemil Çiçek ve Şevket Kazan'a hakaret. Devir değişmiş, davalar düşmüş. 90 Yaşında, hasta, bakıma muhtaç Hasan Amcayla uğraşan sarayın Adalet sistemi #AdaletinizBatsın" dedi.

Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı:"Alttaki resim, emekli edebiyat öğretmeni 92 yaşında Hasan Basri Aydın'a ait. Bugün hakaret iddiasıyla tutuklandı, Silivriye götürülüyor. Tecavüzcü, katiller dışarıda; yazar-öğretmen H.Basri Aydın içeride. Bu bir cinayettir! 92 yaşında bir insana bu zulmü yapan #AdaletinizBatsın"

ÇARPITMIŞLAR

Cumhuriyet ve iki CHP'li vekil böyle derken gerçek çok farklı çıktı. Aydın'ın tutuklanmadığı, kesinleşmiş 3 yıllık ve 1 yıllık iki ayrı cezasının ilamı nedeniyle adliyeye getirildiği anlaşıldı. İlan infaz işlemleri için Silivri'ye götürülen Aydın, denetimli serbestlik için cezaevine girip çıktıktan sonra serbest bırakıldı. Yani bir tutuklama ya da ifade işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kamuoyundan özür dileyip dilemeyecekleri merak ediliyor.