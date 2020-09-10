CHP’de alarm: CHP sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19’a yakalandı

CHP'de genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel'in Kovid-19'a yakalanmasının ardından dün de parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Faik Öztrak'ın testi pozitif çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. CHP'de iki genel başkan yardımcısının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine alarm verildi. CHP bu hafta MYK, PM toplantısını videokonferansla gerçekleştirmiş, 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerini iptal etmişti.24 gündür koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedbir amaçlı olarak uyutulduğu bildirildi. Öte yandan Kırşehir'de 30 Ağustos'ta CHP'nin düzenlenmek istediği fener alayında Belediye Özel Kalem Müdürü Nazım Köksal ve milletvekili danışmanı Mesut Karakurt Kovid- 19'a yakalandı. ANKARA