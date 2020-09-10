Çirkin ithama çığ gibi tepki: Asıl ahlak yoksunu bu köhne zihniyet

Yazar Erol Müretcimler'in bir televizyon programında, "İmam Hatip'lerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız olarak çıkıyor" şeklindeki skandal sözlerine tepki yağıyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği dün 81 ilde suç duyurusunda bulunurken, Eğitim Bir-Sen, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile çok sayıda dernek de savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Mütercimler'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" suçlarından yargılanması talep edildi. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. Camiamıza yönelik iğrenç aşağılık ithamların, bu iftiralarının yanına kâr kalmamasını istiyoruz" dedi.KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Canan Sarı ise "Duygu ve düşünce dünyası körleşmiş, nefret ve düşmanlıkla kalpleri kararmış bu insanlar kanun önünde hesap vermelidir" diye konuştu. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada ise, "Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir" denildi.MÜTERCİMLER'E sosyal medya üzerinden de tepki yağdı. Tepkilerden bazıları şöyle:Nedir bu İslam'ı sapıklıkla yaftalama çabası. Nedir bu kin, nefret. Erol Mütercimler neyin saçmalamasını yapıyor. Ayıp denen birşey var.İnsanları kin ve nefrete sevk eden açıklamalarından ötürü gereken illaki yapılacaktır. Diğer liselerimiz gibi imam hatip liselerimiz de göz bebeğimizdir.Sapık olan kişi şeyh değil, Oda TV'den çıkmayan biri. Bakıyoruz imam-hatip mezunu da değil. O zaman #erolmutercimler neden zıpladı. Nedir bu İslam'ı sapıklıkla yaftalama çabası. Nedir bu kin, nefret.YKS Türkiye 843.sü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne birincilikle yerleşti. 2018 Kadıköy İMAM HATİP mezunu. Okul arkadaşları Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyor. Arkadaşlarının hiçbiri cinsi sapık, sahtekar ve ahlaksız değil. #Hepimizİmamhatipliyiz: Dün olduğu gibi bugünde imam hatiplerimiz ve tümokullarımızda pırıl pırıl evlatlarımızyetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz,art niyetli çirkin genellemelerideğil, övgüyü hak ediyor.Yıllardırvesayetin, yıpratıcıkatı azınlığın,en ağır hoşgörüsüzlüklerinbütünaraçlarıyla saldırdığıimam hatip camiasıkin ve nefretekarşı bağışıklık sahibidir,her zamancehalete ilimve basiretle cevap vermiştir.Bu çirkin saldırıyı kınıyorum.Bir İmam Hatip Lisesi mezunuolarak karşınızda tıp doktoruve bu milleti temsil eden birmilletvekili olarak duruyorum.İmam Hatipli olmaktan büyükbir onur duyuyorum.Milli manevi değerlere sevdalı imam hatiplilereahlaksızca saldıran bu köhne zihniyetikınıyorum. Bu ülkede bir imam hatipli BelediyeBaşkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanıolmuş, Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Hazımsızlıklarıbundandır.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler'in imam hatip okulları mensuplarını alenen aşağıladığı belirtilerek dava açılması talebi yer aldı.İMAM hatiplilere hakaret ederek toplumsal tepkiye sebep olan Erol Mütercimler hakkında öğretim üyesi olduğu Haliç Üniversitesi de soruşturma başlattı. Soruşturmanın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü Melih Bulu ile yaptığı görüşmenin ardından üniversite yönetimi tarafından başlatıldığı belirtildi. ANKARA