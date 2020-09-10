Çirkin ithama çığ gibi tepki: Asıl ahlak yoksunu bu köhne zihniyet

Yazar Erol Müretcimler'in bir televizyon programında, "İmam Hatip'lerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız olarak çıkıyor" şeklindeki skandal sözlerine tepki yağıyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği dün 81 ilde suç duyurusunda bulunurken, Eğitim Bir-Sen, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile çok sayıda dernek de savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Mütercimler'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" suçlarından yargılanması talep edildi. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. Camiamıza yönelik iğrenç aşağılık ithamların, bu iftiralarının yanına kâr kalmamasını istiyoruz" dedi.
'KALPLERİ KARARMIŞ'
KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Canan Sarı ise "Duygu ve düşünce dünyası körleşmiş, nefret ve düşmanlıkla kalpleri kararmış bu insanlar kanun önünde hesap vermelidir" diye konuştu. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada ise, "Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir" denildi.
BU KİN NİYE?
MÜTERCİMLER'E sosyal medya üzerinden de tepki yağdı. Tepkilerden bazıları şöyle:
Nedir bu İslam'ı sapıklıkla yaftalama çabası. Nedir bu kin, nefret. Erol Mütercimler neyin saçmalamasını yapıyor. Ayıp denen birşey var.
İnsanları kin ve nefrete sevk eden açıklamalarından ötürü gereken illaki yapılacaktır. Diğer liselerimiz gibi imam hatip liselerimiz de göz bebeğimizdir.
Hülya Bayraktar @HulyaB75:
Sapık olan kişi şeyh değil, Oda TV'den çıkmayan biri. Bakıyoruz imam-hatip mezunu da değil. O zaman #erolmutercimler neden zıpladı. Nedir bu İslam'ı sapıklıkla yaftalama çabası. Nedir bu kin, nefret.
Zehra Durmuş @fzdrms:
YKS Türkiye 843.sü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne birincilikle yerleşti. 2018 Kadıköy İMAM HATİP mezunu. Okul arkadaşları Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyor. Arkadaşlarının hiçbiri cinsi sapık, sahtekar ve ahlaksız değil. #Hepimizİmamhatipliyiz
'İMAM HATİP NESLİ ÇAĞ ATLATTI HAZIMSIZLIĞIN NEDENİ BU'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: Dün olduğu gibi bugün
de imam hatiplerimiz ve tüm
okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız
yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz,
art niyetli çirkin genellemeleri
değil, övgüyü hak ediyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
Yıllardır
vesayetin, yıpratıcı
katı azınlığın,
en ağır hoşgörüsüzlüklerin
bütün
araçlarıyla saldırdığı
imam hatip camiası
kin ve nefrete
karşı bağışıklık sahibidir,
her zaman
cehalete ilim
ve basiretle cevap vermiştir.
Bu çirkin saldırıyı kınıyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:
Bir İmam Hatip Lisesi mezunu
olarak karşınızda tıp doktoru
ve bu milleti temsil eden bir
milletvekili olarak duruyorum.
İmam Hatipli olmaktan büyük
bir onur duyuyorum.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak:
Milli manevi değerlere sevdalı imam hatiplilere
ahlaksızca saldıran bu köhne zihniyeti
kınıyorum. Bu ülkede bir imam hatipli Belediye
Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı
olmuş, Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Hazımsızlıkları
bundandır.
VARANK'TAN SUÇ DUYURUSU
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler'in imam hatip okulları mensuplarını alenen aşağıladığı belirtilerek dava açılması talebi yer aldı.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN SORUŞTURMA
İMAM hatiplilere hakaret ederek toplumsal tepkiye sebep olan Erol Mütercimler hakkında öğretim üyesi olduğu Haliç Üniversitesi de soruşturma başlattı. Soruşturmanın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü Melih Bulu ile yaptığı görüşmenin ardından üniversite yönetimi tarafından başlatıldığı belirtildi. ANKARA