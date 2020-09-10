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Erdoğan’dan Abe’ye geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, sağlık sorunu nedeniyle görevini bırakacak olan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Giriş Tarihi: 10.9.2020 ABONE OL
Erdoğan’dan Abe’ye geçmiş olsun telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu. Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ayrıca Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konularda yakın işbirliği ve istişareyi sürdürme konusunda mutabık kalındı. ANKARA
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Erdoğan’dan Abe’ye geçmiş olsun telefonu
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