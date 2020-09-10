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Firari hükümlüsü 'da yakalandı

'da, '/ üyeliği'nden kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Y.B. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.B. cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 17:52 Son Güncelleme: 10.9.2020 18:06 ABONE OL
Firari FETÖ hükümlüsü Antalya'da yakalandı

Antalya'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Y.B., yakalandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, Manavgat ilçesindeki adrese düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Firari FETÖ hükümlüsü Antalya'da yakalandı
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