On gün önce eyleme katıldı 5 yıllık hasretine kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatları için HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti devam ederken, bir anne daha çocuğuna kavuştu. 5 yıl önce TEOG sınavına girmek için evden çıkan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 18 yaşındaki Erdal Çetin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesine kavuştu. Buluşma, anne Gülşen ve baba Bayram Çetin'e duygu dolu anlar yaşattı. Uzun süre oğlu Erdal'a sarılarak, hasret gideren Çetin çifti, mutluluk gözyaşları döktü. Anne Çetin, HDP il binası önündeki eyleme 10 günce katılmıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gece sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerinin PKK tarafından kaçırılan çocuklarını bulmak için başlattığı evlat nöbetinde 16'ıncı kavuşmanın gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek" ifadelerini kullanmıştı.Bu arada, eylem başladığı günden bu günü kadar Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melik Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan, Şahize Altınkaynak, Naime Dalmış, Sait Açar, Cemal Ertaş ve Gülşen Çetin olmak üzere 16 aile evladına kavuştu. Geçtiğimiz hafta teslim olan Fahrettin Akkuş oğlu Erkan Akkuş'un işlemleri ise halen sürüyor.TERÖR örgütü PKK tarafından 12 Kasım 2019'da kaçırılan Nilüfer'in (21) annesi Maide Töremiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan önce Başbakanlık binasının önündeki eylemine devam etti. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin bazılarının çocuklarına kavuştuğunun hatırlatması üzerine Töremiş, "Ben de umutluyum. Umarım en kısa zamanda ben de o sevinci yaşarım. Allah bu sevinci bütün annelere yaşatsın inşallah" dedi. Kızını çok özlediğini belirten Töremiş, "Çok düşünceliyim. Acaba benim kızım nerede? Çünkü benim kızım aynı zamanda astım hastası. Şu anda kızımın ne durumda olduğunu çok merak diyorum. Ne gece ne gündüz aklımdan çıkmıyor" diye konuştu.