Son dakika haberi: TÜBİTAK Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi

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Son dakika haberi: Başkanı duyurdu! Milli için tarih verdi

Coronavirüs salgını ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Edinilen son dakika haber göre, Başkanı , geliştirilen milli için önemli açıklamalarda bulundu. Ellerinde 10 ilaç, 8 aşı geliştirme projesinin olduğunu ifade eden Mandal Milli aşısı için tarih verdi. Yerli ve Milli corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? İşte so dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:46 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Tübitak Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi

Milli aşı çalışmalarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanı , Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Tübitak'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde kritik açıklamalarda bulundu. Mandal, için trih verdi. İşte son son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Tübitak Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi

TARİH VERDİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı geliştirme çabaları konusunda, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

Son dakika haberi: Tübitak Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi

Mandal, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuştu.

Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Son dakika haberi: Tübitak Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi

HAYVAN DENEYLERİNİ GEÇTİ

Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Tübitak Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi

SONUÇ TATMİN EDİCİ

Mandal, Kovid-19 döneminde üniversite ve şirketlerin aşı ve ilaç çalışmaları için ekstra fon mekanizmaları kurduklarını belirterek, "Size ilginç gelebilir ama biz bu kuruluşlara kısıtlı fon sağlasak da aldığımız sonuç çok tatmin edici." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin aşı geliştirilmesi konusunda da uluslararası kurumlar ve ortakları ile çalıştığını aktaran Mandal, "Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir." diye konuştu.

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Son dakika haberi: TÜBİTAK Başkanı duyurdu! Milli coronavirüs aşısı için tarih verdi
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