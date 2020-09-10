Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

Son dakika haberine göre; İstanbul'da polisden şafak operasyonu. FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Son dakika haberine göre; İstanbul'da polisden şafak operasyonu. FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar Geliyor... Firari FETÖ üyesi cezaevine gönderildi 3 ılde FETÖ operasyonu: 132 şüpheli yakalandı FETÖ okulu Türkiye’ye devrediliyor Son dakika: Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı FETÖ 'izdivaç' faaliyetlerine yeniden başladı! Talimatlar oradan geliyor...