Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarımız ülke genelinde artışa geçti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği'nde koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Van'da vakaların hızlı bir artış süreci yaşadığına değindi, "Ülke genelinde vakalar artışa geçti. Ama bu homojen bir artış değil. Bazı illerimizde istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Van'da vaka artış hızı 2 katına çıktı. Son haftada ise yüzde 17 düzeyinde..." dedi. Koca, ildeki filyasyon ekip sayısının artırıldığını duyurdu. Van'da filyasyon ekibi sayısı 80'den 128'e çıkarken, günübirlik test yapmak için kollar imkanlar zorlanacak. Bakan Koca, sağlık sisteminde herhangi bir zorluk yaşanmadığını da vurguladı.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan Van'da önemli açıklamalar | Video

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ÜLKE GENELİNDE VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ, AMA HOMOJEN BİR ARTIŞ DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz.

Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Korona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk.

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

"6 İLİMİZDE YÜZDE 70'LERE VARAN DÜŞÜŞLER GÖRDÜK, VAN'DA BU DURUM MEVCUT DEĞİL"

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Ancak Van için aynı durum mevcut değil.

Van, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde.

Van'da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz.

Sağlık kuruluşlarında sorun olmadığını söyleyebilirim.

"FİLYASYON EKİBİ SAYISI ARTIRILDI"

Yalnızca Van'da değil, Orta ve Doğu Anadolu'da sıkıntılarımız oldu. Van'da 80 olan filyasyon ekibimizi 128'e çıkardık. Filyasyon süresini düşürdük. Günübirlik test yapmak istiyoruz.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN ÇOĞU 65 YAŞ ÜSTÜ"

Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz.

"TEDBİRLERE SIKI SIKIYA SARILMAYA DAVET EDİYORUM"

Yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ciddi risk oluşturmakta.

Büyüklerimizin korunabilir olması çok önemli. Vakaların 65 yaş üstünde görülmesi büyük risk oluşturmakta. Pozitif olan kişilerin izolasyonunu dikkatle yapmamız gerekiyor. Hemşehrilerimizi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum. Az sonra İl Sağlık Müdürlüğü'müz ve baş hekimlerimizin katılımı ile toplantı gerçekleştireceğiz.

"AKŞAM AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde olacağız, sonra toplantı yapacağız, akşama doğru alınan kararlar ile ilgili açıklama yapacağım, sorularınızı da alacağım.