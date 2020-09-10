Zahir tacirlerine darbe! 8 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

475 gram sentetik uyuşturucu, 21,6 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, 4 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, 39 mermi ve çok sayıda uyarıcı madde kullanmak için hazırlanmış düzenek ele geçirilen operasyonda, E.T, Ü.E, B.E, A.İ.T, E.K, Ö.A, C.T. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Hakkında, "birden fazla kişiyi silahla tehdit" suçundan arama kararı bulunan C.T. de cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.