Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj:

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter." dedi.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 20:04 Son Güncelleme: 11.9.2020 20:13 ABONE OL
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. (Macron'un sözleri) Hadlerini ve boylarını aşarak, birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin, milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur."

AYRINTILAR GELİYOR....

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA