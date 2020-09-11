Bakan Koca fotoğraflarını paylaşıp uyarmıştı! 'Gençlerimiz büyüklerine virüs bulaştırmasın'

FOTOĞRAFI ÇEKEN ÖĞRETMEN: HERKES BÖYLE OLSA

Fotoğrafı çekerek internette paylaşan öğretmen Fatma Betül Koca, "Yukarıdan amcaları gördüm. Dedim ki, 'ne kadar güzel bir örnek, keşke herkes böyle olsa'. Buralarda da vaka sayıları çok fazla. Böyle olsa buradaki vaka sayıları çok azalır. Çok hoşuma gitti, herkese örnek olmasını istedim, bu yüzden paylaştım. Bakan Fahrettin Koca'ya kadar ulaşacağını da hiç tahmin etmiyordum. İnşallah tüm Türkiye bu şekilde uyar. Bu hassasiyeti gençlerden daha fazla bekliyoruz; ama maalesef gençler çok daha az uyuyor. Amcalarımız kendilerini korumaya çalışıyor" dedi.