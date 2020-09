Bakan Koca fotoğraflarını paylaşıp uyarmıştı! 'Gençlerimiz büyüklerine virüs bulaştırmasın'

MESAFEYE UYMAYANI YAKLAŞTIRMAM'

Yukarıdan çekilen Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraf karesinin açısında yer almayan; ancak her akşam fiziksel mesafeli sohbete dahil olan Selahattin Üçüncü'nün ağabeyi emekli müteahhit Salih Üçüncü de "Ben her zaman dikkat ediyorum. Akşamları buraya inerek 2 saat arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Kurallara uymayanlar millete zarar veriyor. Onlar da dikkat etse vaka sayısı biter. Her şeyi devletten beklememek lazım, milletin kendisi kendisine dikkat etmeli. Burada 3 kişi otururuz, 4-5 metre arayla. Sosyal mesafeye uymayan başkasını yaklaştırmam" ifadesini kullandı.