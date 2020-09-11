Çirkin iftiranın hesabını verecek

Sivil toplum kuruluşları, "Sahte Şeyh" bahanesiyle İmam Hatiplilere "Sapık" diyen gazeteci Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hafta başında "Haber Global'de katıldığı programda "sahte şeyh" bahanesiyle yapılan tartışma esnasında, "Ne kadar sapık varsa İmam hatip mezunu" ifadelerini kullanan Mütercimler için dün Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlık 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Dr. Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağıladığı belirtildi. Dilekçede, Mütercimler hakkında eylemlerine uyan TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca soruşturma ve kovuşturma yapılarak kamu davası açılması ve tecziyelerine karar verilmesi talep edildi. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya da Mütercimler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.: İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) öncülüğünde İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.Hukukçular Derneği Burdur Şubesi, Burdur Eğitime Destek Platformu, Burdur İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, Diyanet-Sen Burdur Şubesi, TÜGVA Burdur Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Burdur Şubesi ve Ensar Vakfı Burdur Şubesi temsilcileri suç duyurusunda bulundu.Aydın İmam Hatipliler Derneği (AYİMDER), Merzifon İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MİMDER) suç duyurusunda bulundu.Erzincan Eğitime Destek Platformu (EDP) Erzincan İl temsilcisi Ali Şimşek ve Başkan Yardımcısı Hasan Çakmak Mütercimler hakkında bulundukları illerde suç duyurusunda bulundu.Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç da "Türkiye'nin gururu okulları ve mezunlarını kötülemesine, haksızlık ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz" diyerek suç duyurusunda bulundu.Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Yahya Bakır, Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarına açık açık hakaretlerde bulunarak aşağıladığını ve Sakarya'ya dair yaptığı konuşmasıyla vatandaşlara hadsiz ithamlarda bulunduğunu belirtti.Belediye Başkanı Rasim Arı da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamalarda "Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak, hesabını ise adalet önünde vereceğini bir kez daha değerli halkımıza duyuruyoruz" denildi.