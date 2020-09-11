Evlerin etrafını istila eden tırtıllar Rizelilerin korkulu rüyası oldu!

Tırtılların hızla çoğaldığını ve bir önlem alınması gerektiğini belirten Yangın "Bu konuda Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulundum. Kendisi bize ilaç önerisinde bulundu ama umarım bir sonuç alırız. Yuvalarının yakılması imha edilmesi gerektiği bize söylendi. Yüksek ağaçlarda yuva yaptıkları için oraya çıkıp onları yakmamız imkansız. Ancak ve ancak küçük ağaçlardaki lavraları imha edebiliyoruz. Bunun önüne geçilemez diye düşünüyorum.

Çok hızlı çoğalıyorlar, Bir gün içerisinde görülenin 100 katı çoğalıyorlar diyebilirim. Yarın bir gün tarım arazilerimizde bir tehdit oluşturabilir. Bu konuda bir önlem alınmasını istiyorum" diye konuştu.