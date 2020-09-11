Fazıl Say'dan Sözcü isyanı: Çarpıcı manşet tutkunuz yüzünden hedef oldum

Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar.

Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiç bir şekilde iletişimde olmayacağım. Okumayacağım da.

İstemiyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin. Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit'den ne farkı var?

HAYATIMDAN DEFOLUN!

Allahtan ilave eki filan.

Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım.

Bir sanatçı, pandemi döneminde kitap çıkarıyor. Şu hale bak ya. Vahşi manşetler arasında kendi dediklerimizi de kitabımızı da arar olduk.

Bu gazetecilik filan değil!

Bu sizinki insanları hedef tahtasına koymak. Ayar çakmak!

Bu gazetede manşeti görüp bana Sİ..TR'i çeken herkes HAKLIDIR!

"S... NEREYE GİDERSEN GİT" diyen herkes haklıdır!

O yüzden kardeşim ben de diyorum ki; sen git nereye gidersen! Defol! Defolun hayatımdan!!"