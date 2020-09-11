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'da operasyonu: 42 tutuklama

'da Esenler merkezli operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan baskınlarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 21:34 ABONE OL
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 42 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen operasyonlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

42 ZANLI TUTUKLANDI

Esenler merkezli 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 42 tutuklama
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