Kılıçdaroğlu’nun etrafını korona sardı

Ankara'da artan koronavirüs vakalarından CHP Genel Merkezi de etkilendi. Bir haftada dört pozitif vaka bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Genel başkan yardımcıları Onursal Adıgüzel, Faik Öztrak (parti sözcüsü), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Dün de Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Recep Cengiz'in testi pozitif çıktı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kadın koruması ile makamının bulunduğu kattaki görevlinin de koronavirüse yakalandığı belirtildi. Genel merkezde dün tüm personele de test yapıldı. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun kovid- 19 testinin negatif çıktığı açıklandı. Art arda gelen vaka açıklamaları genel merkezde paniğe yol açtı. Kılıçdaroğlu bu hafta MYK, PM, partisinin kuruluş yıldönümü konuşması ile dün yaptığı il başkanları toplantısını video konferansla gerçekleştirdi. ANKARA