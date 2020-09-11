Macron’un hadsiz sözlerine fotoğraflı cevap!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler dün ülke gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. Macron'un ""Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözleri toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. Siyasilerden sanatçılara, akademisyenlerden gazetecilere kadar birçok kişi söz konusu açıklamaya karşı "SeninleyizErdoğan" etiketini paylaştı.





BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Macron'un hadsiz sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımlarında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini Macron'un omzuna koyduğu fotoğraf birçok kişinin duygularına tercüman olduğu için binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'yi hedef alan açıklama | Video

G20 ZİRVESİNDE ÇEKİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un omzuna koyduğu o fotoğraf geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da Japonya Osaka'da düzenlenen G 20 Liderler Zirvesi'nde çekildi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve esnasında diğer devlet liderleriyle sohbeti esnasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kendi cep telefonuyla yakaladığı bu mesaj yüklü kare dün binlerce kişi tarafından yorumsuz olarak paylaşıldı.

İletişim Başkanı Altun, aralarında ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un olduğu fotoğrafları G 20 Zirvesi başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CUMHURBAŞKANI TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerine teröre karşı uluslararası işbirliği çağrısı yapmıştı.



Cumhurbaşanı Erdoğan; "G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor." sözleriyle dünya liderlerine terörle mücadele alanında işbirliği güçlendirme mesajları vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yaptığı konuşmada Kaşıkçı cinayetine de değinmiş ve şunları söylemişti:

"Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir."

Pandemi nedeniyle dünya liderlerinin bir arada bulunduğu son toplantılardan biri olan Osaka G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Türk Japon dostluğunun geliştirilmesi için birçok kültürel etkinliğe katılmıştı.



