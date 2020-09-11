Mesai saatleri değişti! Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: Yeni mesai saatleri kaçla kaç arası?

Ankara'da çalışma saatleri ile ilgili son dakika düzenlemesi yapıldı. Ankara Valiliği tarafından açıklanan karara göre il genelinde mesai saatleri değişti. Bu karar sonrası çalışanlar "Ankara'da yeni mesai saatleri saat kaçla kaç arasında" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yayımlanan yeni karara göre, çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, çalışanları ilgilendiren son dakika haberine ilişkin detaylar...
Ankara mesai saatleri ile ilgili son dakika duyurusu yayımlandı. Açıklamada, 'Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi.' denildi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak. Valiliğe bağlı kurumlar arasında il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il milli eğitim müdürlüğü gibi kurumlar bulunuyor.
ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
Ankara Valiliği, 'Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.' açıklamasında bulundu.