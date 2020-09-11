Mesai saatleri değişti! Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: Yeni mesai saatleri kaçla kaç arası?

Ankara'da çalışma saatleri ile ilgili son dakika düzenlemesi yapıldı. Ankara Valiliği tarafından açıklanan karara göre il genelinde mesai saatleri değişti. Bu karar sonrası çalışanlar "Ankara'da yeni mesai saatleri saat kaçla kaç arasında" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yayımlanan yeni karara göre, çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, çalışanları ilgilendiren son dakika haberine ilişkin detaylar...