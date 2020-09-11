Millet İttifakı terörü

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısının 4'üncü oturumunda yumruklar konuştu. Millet İttifakı'nın meclis üyesi Sedat Gül, Cumhur İttifakı'nın Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçek'in dişini kırdı. Tiyatro salonunda gerçekleşen meclis oturumuna başkanlık yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, komisyonda değerlendirmede olan arsa satışı ve kooperatife üye olma maddelerini gündem dışı geçirmek istedi. Bu duruma Cumhur İttifakı üyeleri, "İki maddede komisyonda ve değerlendirmesi bitmedi" diyerek karşı çıktı. Karalar, "Bu durum başkanın yetkisindedir" diyerek oylama yaptırdı.Oylamada çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olmasına ve red çıkmasına rağmen Başkan Karalar "Oy çokluğuyla geçmiştir" diyerek maddeyi kabul etti. Bu durum üzerine Cumhur İttifakı üyeleri ile Başkan Karalar arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP'nin Karataş Meclis Üyesi Sedat Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın üzerine yürüyüp yumruk salladı. Bir anda meclis salonu savaş alanına döndü ve yumruklar havada uçuştu. CHP'li Gül, Cumhur İttifakı'nın Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçek'in dişini kırdı. Başkan Gökçek hastaneye kaldırılırken, Karalar, oturumu kapattı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Bu olayları provoke eden Zeydan Karalar'dır. Kınıyoruz" dedi.