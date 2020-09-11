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'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan 'lı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı () ekiplerince, Ukrayna'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen /KCK mensubu İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 14:30 Son Güncelleme: 11.9.2020 14:31 ABONE OL
MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

MİT ekiplerince Ukrayna'da yapılan arama çalışmalarında Özer'in, bir süredir Odesa'da olduğu tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Özer Türkiye'ye getirilirken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen terör örgütü üyesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyeye sevk edildi.

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MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi
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